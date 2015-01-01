50 семей пермских нефтяников приняли участие в соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная семья»

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50 семей из 14 организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае сразились в традиционных соревнованиях «Папа, мама, я — спортивная семья». Троеборье, в которое вошли баскетбол, дартс и полоса препятствий, проходило на площадке спортивного комплекса имени Вениамина Сухарева. Участники выступали в двух категориях — семьи с детьми 7-10 лет и семьи с детьми 11-13 лет.

Олег Третьяков, представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае:

— Впервые мы провели эти соревнования в 2006 году в честь 15-летия компании. Я очень рад, что это стало доброй традицией — собираться в мае на семейные старты в спортивном комплексе имени Вениамина Сухарева, которому, кстати, и принадлежит фраза «ЛУКОЙЛ» — единая семья.

По итогам семейных стартов в старшей возрастной группе все призовые места заняли представители «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». В младшей возрастной группе золото завоевала семья из пермского филиала «Буровой компании «Евразия», второе место у команды «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», бронза у семьи «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ».

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