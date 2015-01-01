ПГНИУ получит 5 млн руб. от благотворительного фонда Потанина

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Как сообщает пресс-служба благотворительного фонда В. Потанина, фонд целевого капитала Пермского университета получит поощрительный взнос в размере 5 млн руб. в рамках совместной программы благотворительного фонда В. Потанина и Московской школы управления Сколково «Стратегия создания и развития фондов целевого капитала».

Наравне с ПГНИУ денежную поддержку получат ещё семь университетов, музей и театр: Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева — КАИ, Музей имени М.А. Врубеля, Воронежский государственный университет, Томский государственный университет, ДГТУ, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», университет ИТМО и Российский государственный академический молодёжный театр.

Общая сумма пожертвований составила 30 млн руб.

«Новый компаньон»