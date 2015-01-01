Пермский край вошёл в двадцатку самых гостеприимных для инвесторов регионов России

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Некоммерческое партнёрство «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса» представило на Петербургском международном форуме новый рейтинг делового гостеприимства. Пермский край вошёл в первую двадцатку самых гостеприимных для инвесторов регионов России.

На сессии «Регионы России» были рассмотрены результаты «контрольных закупок» клуба лидеров. В ходе проверки оценивалось качество работы региональных институтов по привлечению инвестиций и поддержке бизнеса. Предприниматели оценили имеющиеся зоны развития (индустриальные парки, бизнес-инкубаторы). В фокусе дискуссии были проблемы, с которыми сталкиваются российские и иностранные инвесторы в субъектах РФ и факторы, влияющие на принятие решений об инвестировании.

Помощник президента РФ Андрей Белоусов в рамках презентации рейтинга отметил, что на сегодняшний день российские активы находятся на пике инвестиционной привлекательности и очень интересны иностранным инвесторам. Белоусов уточнил, что за последние два года регионы удалось «сильно раскачать» в работе с инвесторами.

«Сегодня где-то 50-60 регионов создали команды и начали заниматься работой с инвесторами, привлечением капиталов и т. д.», — пояснил он.

В своём выступлении глава Прикамья Максим Решетников рассказал, что для повышения инвестиционной привлекательности в первую очередь в регионе уделяется внимание повышению качества инфраструктуры.

«Речь идёт об аэропорте (который сейчас строится и будет введён в строй в декабре), дорогах и городском благоустройстве — это приоритетные направления в нашей работе по созданию комфортной среды для ведения бизнеса», — отметил Максим Решетников.

Глава Прикамья отметил, что инвесторы приходят не только «снаружи», но и «изнутри» — с территорий края.

«С «внутренними» инвесторами также важно выстраивать диалог. Инвесторы с территорий, из муниципалитетов приходят с запросами на расширение производства, на подключение к газу, — это то, что необходимо нашему, локальному, бизнесу для расширения своих производств», — уточнил он.

Решетников добавил, что бизнес формулирует задачу - установить равные правила игры.

«Появляется запрос на контрольно-надзорную деятельность со стороны бизнеса. Бизнес просит навести порядок и предъявить всем единые требования», — сказал он.

Источник — администрация губернатора Пермского края

× Продам земельные участки (15 км. от Закамска — 25 минут от центра города) Деревня Хухрята, Краснокамского района (рядом с коттеджным поселком «Изумруд»). 4 отмежеванных земельных участка под дачное строительство площадью по 10 соток каждый. Цена 13 т.р. за сотку. При покупке 4 участков цена 11 т.р. за сотку.

Собственник. 8-912-889-56-59 , 8-922-300-61-06 .