Пермский край вошёл в двадцатку самых гостеприимных для инвесторов регионов России
Некоммерческое партнёрство «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса» представило на Петербургском международном форуме новый рейтинг делового гостеприимства. Пермский край вошёл в первую двадцатку самых гостеприимных для инвесторов регионов России.
На сессии «Регионы России» были рассмотрены результаты «контрольных закупок» клуба лидеров. В ходе проверки оценивалось качество работы региональных институтов по привлечению инвестиций и поддержке бизнеса. Предприниматели оценили имеющиеся зоны развития (индустриальные парки, бизнес-инкубаторы). В фокусе дискуссии были проблемы, с которыми сталкиваются российские и иностранные инвесторы в субъектах РФ и факторы, влияющие на принятие решений об инвестировании.
Помощник президента РФ Андрей Белоусов в рамках презентации рейтинга отметил, что на сегодняшний день российские активы находятся на пике инвестиционной привлекательности и очень интересны иностранным инвесторам. Белоусов уточнил, что за последние два года регионы удалось «сильно раскачать» в работе с инвесторами.
«Сегодня где-то 50-60 регионов создали команды и начали заниматься работой с инвесторами, привлечением капиталов и т. д.», — пояснил он.
В своём выступлении глава Прикамья Максим Решетников рассказал, что для повышения инвестиционной привлекательности в первую очередь в регионе уделяется внимание повышению качества инфраструктуры.
«Речь идёт об аэропорте (который сейчас строится и будет введён в строй в декабре), дорогах и городском благоустройстве — это приоритетные направления в нашей работе по созданию комфортной среды для ведения бизнеса», — отметил Максим Решетников.
Глава Прикамья отметил, что инвесторы приходят не только «снаружи», но и «изнутри» — с территорий края.
«С «внутренними» инвесторами также важно выстраивать диалог. Инвесторы с территорий, из муниципалитетов приходят с запросами на расширение производства, на подключение к газу, — это то, что необходимо нашему, локальному, бизнесу для расширения своих производств», — уточнил он.
Решетников добавил, что бизнес формулирует задачу - установить равные правила игры.
«Появляется запрос на контрольно-надзорную деятельность со стороны бизнеса. Бизнес просит навести порядок и предъявить всем единые требования», — сказал он.
Источник — администрация губернатора Пермского края
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