Количество муниципальных служащих в Пермском крае сократилось на 0,7%

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Как сообщает Пермьстат, в январе-марте этого года в органах государственной власти должности государственной гражданской службы замещали 12,5 тыс. человек (40,2%). На должностях муниципальной службы работали 8,3 тыс. человек (74,8% ).

Укомплектованность государственными и муниципальными служащими в Пермском крае составила 92,3%. В законодательной власти — 91,9%, исполнительной — 91,4% и судебной — 95,8%.

По сравнению с первым кварталом прошлого года, численность замещавших должности государственных гражданских и муниципальных служащих, занятых в органах исполнительной власти, сократилась на 0,7% и составила 17,5 тыс. человек.

Среднемесячная заработная плата гражданских служащих достигла 26 тыс. 442 руб., муниципальных служащих — 29 тыс. 431 руб.

«Новый компаньон»