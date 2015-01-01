В Перми откроется памятник бывшему руководителю Пермского академического театра драмы

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В понедельник, 5 июня, в 17.00 на Северном кладбище в квартале почётных граждан (кв.26, первый от въезда) состоится открытие памятника народному артисту СССР Ивану Бобылеву, который возглавлял Пермский академический театр драмы 37 лет — в 1967-1969 годы и с мая 1972 года по май 2004 года в качестве главного режиссёра и художественного руководителя.

Всего за годы сценической деятельности Иван Бобылёв поставил более 150 спектаклей, треть из них — на сцене пермского театра. В 2013 году был удостоен премии «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

Кроме того, осенью состоится открытие мемориальной доски памяти Ивана Бобылёва на фасаде Пермского академического Театра-Театра.

Приехать на открытие памятника можно самостоятельно или на автобусе, который отъедет от служебного входа Театра-Театра в день открытия памятника в 16.30.