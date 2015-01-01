В Перми будут судить экс-председателя городского комитета по физической культуре и спорту

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Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Пермскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя комитета по физической культуре и спорту администрации Перми по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Напомним, с ноября 2012 года по сентябрь 2014 года чиновник распорядился внести изменения в сметную документацию строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на ул. Обвинской в Перми в связи с увеличением стоимости металлоконструкций и исключением затрат на часть предусмотренного проектно-сметной документацией оборудования, что привело к удорожанию объекта.

По версии следователей, краевому бюджету был причинён ущерб в размере более 1,5 млн руб. и бюджету Перми — более 26,4 млн руб. Впоследствии чиновник был уволен.

Дело передано в суд.

«Новый компаньон»