Совфед поддержал закон об отмене открепительных удостоверений Федеральный центр облегчил работу региональным парламентариям

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В среду, 31 мая, Совет Федерации одобрил закон об отмене на выборах открепительных удостоверений и досрочного голосования.

Напомним, изначально предполагалось, что эти нововведения коснутся только президентских выборов 2018 года. Позже было принято решение, что новый порядок голосования должен пройти тестирование в регионах, где в этом году будут выбирать губернаторов и депутатов.

Федеральный закон сформулирован таким образом, что будет действовать по умолчанию. Теперь дублировать поправки в региональном законодательстве необходимости нет. Связано это, прежде всего, с нехваткой времени.

Заседание Законодательного собрания Пермского края, на котором будут назначены выборы губернатора, было перенесено на 8 июня, специально, чтобы успеть имплементировать нововведения. Теперь, как сообщила журналистам начальник парламентского управления по связям с общественностью Лариса Шляпникова, поправки в региональный закон о выборах депутаты принимать не планируют.

Новый порядок включения граждан в списки избирателей начнёт действовать во всех регионах, где в этом году будут проходить выборы, с момента вступления в силу федерального закона. Процедура изменения списков начинает действовать за 45 дней до начала голосования и закончится в 14.00 накануне дня выборов.

Как пояснил председатель избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин, граждане, длительное время проживающие вдалеке от места своей регистрации, за 45 дней и не позднее пяти дней до дня голосования могут зарегистрироваться на любом избирательном участке, где им будет удобно проголосовать. А вот гражданам, которые в силу обстоятельств опоздали написать заявление до 4 сентября, придется написать соответствующее заявление уже в участковой комиссии по месту прописки, но не позднее 9 сентября 2017 года 14.00.

По оценкам экспертов, из-за сложности получения открепительных удостоверений не голосуют от 5 до 20 млн граждан России.

По словам Игоря Вагина, в Пермском крае традиционно небольшое количество избирателей, голосующих по открепительным удостоверениям (в 2016 году всего 1,5% от числа проголосовавших). Оценить эффективность нововведений можно будет уже в сентябре текущего года.

Стоит отметить, что нормы федерального закона будут действовать только при выборах в органы государственной власти: губернаторов и депутатов законодательных собраний. А вот выборы и довыборы в муниципальные органы власти будут проводиться с использованием открепительных удостоверений и досрочного голосования, если это предусмотрено региональным законом. Тем не менее, у краевых парламентариев есть возможность сохранить на губернаторских или парламентских выборах открепительные удостоверения и досрочное голосование, если они внесут соответствующие поправки в выборное законодательство.