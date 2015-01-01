Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 2 по 9 июня

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Пермь — в своём репертуаре: как уик-энд, так несколько фестивалей одновременно. На сей раз совпали общественный фестиваль «Мосты», традиционный летний Red Fest, художественный салон «Арт-Пермь» на «Пермской ярмарке», а также фестиваль «Серебряные сказки». Кроме того, пермяков ждут отчётно-выпускные концерты хореографического училища, концертное исполнение оперы Моцарта «Милосердие Тита», выставка городского пейзажа и премьеры фильмов.

В Перми проходит общественный фестиваль «Мосты» (16+). В течение всего фестиваля на площадке в Центре городской культуры (ул. Пушкина, 15) работает выставка «Рядом и навсегда», созданная по мотивам медиапроекта группы Birds, исследующей последствия катастроф.

2 июня с 12:00 в ЦГК запланированы практические лаборатории и дискуссионные площадки. Участники дискуссий обсудят вопросы, которые встали перед российской политикой после протестных митингов весны 2017 года. Кто и что именно вывело молодёжь на протестные митинги? Что молодые люди хотели сказать своим участием? Станет ли современная молодёжь ресурсом или останется «чёрной дырой» для российской политики? В дискуссии примут участие пермские политологи, общественные деятели, организаторы выборов, журналисты, а также молодые люди, вышедшие на митинги.

В этот же день пройдёт практическая линия «Человек на улице», встреча с создателями проекта «7х7», вечер манифестов Message и дискуссия «Любовь на разогревающейся планете» в рамках экспериментального дискуссионного клуба «Ночная кухня».

3 июня в пермяков ждёт мини-конференция «лучших» провалов, в 13:30 — серия лекций в рамках цикла «Будущее, которое смотрит на тебя в упор», дискуссии «Проступающее будущее. Микротенденции большого города» и «Профессии будущего. Или будущее без профессий?», а в 19:30 — вечер свободного общения.

В заключительный день фестиваля, 4 июня, с 12:00 пермяки выйдут на строительство мостика через Егошиху и в Долине имени Дружбы с Пушкиным. Долина имени Дружбы с Пушкиным — это частная инициатива, которая реализуется в рамках общественного движения в защиту малых рек «Слушай соловья» и мероприятий фестиваля «Мосты». Проект очистки и бережного освоения долины Егошихи за Музеем современного искусства PERMM начался 28 мая с подготовки тропы в долине и субботника. 4 июня в рамках «Мостов» будет восстановлен разрушенный мостик, который связывает берега долины. После появления этого мостика из долины можно будет подняться в еврейский квартал старинного Егошихинского некрополя. В этот же день в Долине в 18:00 состоится музыкальный пикник.

Центр городской культуры, 1 — 4 июня, mosty-fest.ru

Ещё один фестиваль давно знаком пермякам. В первые летние выходные в Перми традиционно пройдёт двухдневный фестиваль дизайна, еды и музыки Red Fest (0+). На фестивале можно попробовать стрит-фуд и продукты фермерского рынка еды, купить винтажные украшения, посетить мастерские по декору одежды и аксессуаров, позаниматься йогой и капоэйрой и, конечно, послушать музыку различных жанров и стилей.

На главной сцене фестиваля выступят:

З июня: Антоха МС, «Марсу Нужны Любовники», My Own Spacehip и другие;

4 июня: On-The-Go, Меджикул, Наадя и Snowbox.

На малой сцене 4 июня: SoFix trio, Смирный и друзья, Fallen Woman, Leichtigkeit Des Seins & Casto, «Планетарий».

Среди других событий фестиваля — лекция старшего преподавателя департамента экономики и финансов Высшей школы экономики в Перми Петра Ситника о том, как грамотно вести расходы семьи, планировать бюджет, и как избежать потребительского образа жизни (3 июня в 15.00);

лекция ландшафтного бюро «Маки-луки» и Школы ландшафтного мастерства, где покажут мировые тренды в ландшафтном искусстве, и расскажут, как нужно изменить отношение к саду, чтобы он стал по-настоящему современным (3 июня в 13.00);

танцевальная лаборатория по импровизации Experimental Battle с преподавателем из Санкт-Петербурга Майей Селезнёвой (3 июня в 21.00);

универсальная йога с Олей Вознесенской (3 июня, 14:00) и Yoga&Run с Наташей Балашовой и Майей Королько (4 июня, 14:00);

лекция преподавателя курса профессиональной переподготовки «Маркетинг в социальных сетях» в ПГНИУ Лидии Казанцевой «Лайфхаки для продвижения Instagram и Facebook» — о том, как создать полезный и функциональный профиль Instagram, настроить статистику в профиле, как использовать Stories, различия и особенности бизнес-страницы и группы в Facebook (4 июня в 15:00);

серия лекций от феи интерьера из Laboratory22, социального предпринимателя Ники Лебедевой: «Как собрать идеи в один интерьер. Поиски вдохновения» (3 июня, 14:00), «Декорирование цветом» (4 июня, 14:00), «Из чего состоит ремонт и нужен ли дизайн-проект» (4 июня, 16:00);

бумажная мастерская M Quatro по созданию моделей из бумаги и мастерская керамики «Лепота»;

картонный маркет для детей (3 и 4 июня, 12.00 — 14.30);

мини-фестиваль кофе и многое другое.

Digital Port, Решетниковский спуск 1; 3, 4 июня

Почти сенсация — открытие XIX международная выставка-продажа живописи, графики, скульптуры, фотографии и изделий декоративно-прикладного искусства «Арт-Пермь» (0+), в возрождении которой после переезда «Пермской ярмарки» многие сомневались.

В выставке участвуют на сей раз всего 35 художников. Ключевые проекты — «Невская башня» (экспозиция печатной графики), «Театр Страны Советов» — большая инсталляция, состоящая из различных форм, перенесённых из эскизов сценографии в другое пространство, «Вход» — выставка молодых пермских художников, Black Boxes — персональная юбилейная экспозиция сценографа, художественного руководителя Театра поколений (Санкт-Петербург) Данилы Корогодского, Elevation — набор художественных экспериментов пермских художников разных направлений, выставка литографий Сальвадора Дали и Эрнста Неизвестного, а также работ Михаила Шемякина и Андрея Колкутиина.

«Пермская ярмарка», 2 — 12 июня

Важнейшим событием предстоящей недели станет отчётно-выпускной концерт пермского хореографического училища (6+). Среди выпускников этого училища немало ярчайших звёзд российского и мирового балета: Надежда Павлова, Ольга Ченчикова, Любовь Кунакова, Галина Шляпина, Станислав Исаев, Инна Билаш, Никита Четвериков, Елена Воробьева, Дмитрий Дьячков и многие другие. Выпускники училища работают в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска, Екатеринбурга, Красноярска и других городов. По окончании училища каждый выпускник получает несколько приглашений, а балетная труппа Пермского театра оперы и балета и вовсе состоит почти полностью из выпускников Пермского училища. У пермяков будет шанс увидеть выпускные выступления будущих звёзд.

Отчётно-выпускной концерт пермского хореографического училища

В рамках концерта состоится две мировые премьеры. Петроградский хореограф, лауреат Российской национальной премии «Золотая маска» Антон Пиманов специально для этого вечера поставил одноактный балет «Концертные танцы» на музыку Стравинского, а также большое концертное па-де-де на музыку Шарля Бернье для одной из самых перспективных пар выпускников — Альбины Колобовой и Игоря Кочурова. Другая звезда выпуска — Анна Григорьева — выступит в гран-па из балета Минкуса «Пахита» в хореографии Мариуса Петипа.

Всего в 67-м выпуске училища — 30 студентов. Все они уже получили приглашения в различные российские театры.

Пермский театр оперы и балета, 5, 6 июня, 19:00

«Милосердие Тита»

В Перми состоится концертное исполнение оперы «Милосердие Тита» (6+). Опера будет исполнена на итальянском языке с русскими титрами. За дирижёрский пульт встанет маэстро Теодор Курентзис. Постановка этой оперы, премьера которой пройдёт 27 июля, считается главным событием Зальцбургского фестиваля этого года. По традиции, прежде чем представить оперу за рубежом, Теодор Курентзис и musicAeterna исполнят её в Перми, правда, в концертном варианте.

Пермский театр оперы и балета, 9 июня, 19:00

Юных зрителей и их родителей ждёт VII Фестиваль сказок «Серебряные сказки» (0+). В творческих выступлениях участников по-новому зазвучат произведения известных авторов Серебряного века — Саши Чёрного, Михаила Зощенко, Александра Грина, Павла Бажова, Дмитрия Мамина-Сибиряка и других. Традиционно программа фестиваля включает конкурсную часть, а также культурную программу для участников и зрителей — спектакли, мастер-классы, экскурсии.

В перерывах между конкурсными показами участники смогут станцевать «Танго с коровами», сделать пальчиковых куколок или сувенир на память о фестивале, а также посмотреть спектакли гостей фестиваля — театра кукол «Туки-Луки», монотеатра «Светлячок», коллектива «Комната сказок» и студентов Краевого колледжа искусств и культуры.

Пермский дом народного творчества «Губерния», 7, 8 июня, с 10:00

К 100-летию великого авиаконструктора открылась художественная выставка «Лес Павла Соловьёва» (6 +) — совместный проект предприятия «Пермский моторный завод» и галереи «Марис-арт». Это выставка-впечатление, которая была создана пермскими художниками по итогам пленэра на служебных заводских дачах в деревне Горбуново. Именно там генеральный конструктор любил отдыхать со своей семьёй.

В экспозиции представлены картины Максима Титова, Дмитрия Пермякова, Татьяны Нечеухиной, Максима Нурулина, Ольги Пешковой, скульптуры из металла и витражи Рустама Исмагилова, а также фотографии из архива семьи Павла Соловьева.

Галерея «Марис-арт», до конца июня

«Городской пейзаж-2017»

Продолжает работу выставка «Городской пейзаж-2017» (0+). Ежегодная выставка городского пейзажа — один из самых долгосрочных проектов Пермского отделения Союза художников России. Вот уже 17 лет она посвящается Дню города и создаёт собирательный образ Перми. Любимый город увиден глазами художников разных видов искусства, разных направлений, разных пристрастий. Эта выставка подвигает пермских художников, как и в прежние годы, на создание произведений, пробуждающих чувство гордости и патриотизма, чувство глубокого восхищения природой и культурой Прикамья.

Дом художника, до 19 июня

В прокат выходит перезапуск франшизы о борьбе с древним злом из египетских гробниц «Мумия» (12+) с Томом Крузом в главной роли. Действие фильма развернётся в наши дни. Главный герой по имени Тайлер Кольт работает в ВМС Америки. Однажды он отправляется на миссию в Иран и обнаруживает в пустыне бункер. Именно там его ждёт встреча с одним из древнейших чудищ планеты — настоящей Мумией, роль которой исполнит София Бутелла, а бороться с этим монстром ему предстоит в компании помощницы — Аннабелль Уоллис.

Во всех кинотеатрах с 8 июня

Пермяки увидят премьеру фильма «Анна Каренина. История Вронского» (12+) — полнометражную версию нашумевшего телесериала Карена Шахназарова. События фильма разворачиваются в 1904 году во время русско-японской войны. Маньчжурия. Российский военный госпиталь, отступая, занимает полузаброшенную китайскую деревню. Начальник госпиталя, Сергей Каренин, узнаёт, что раненый офицер, которого он оперирует, — граф Вронский, тот, кто погубил его мать, Анну Каренину, и послужил косвенной причиной смерти отца. Не питая иллюзий и не ожидания ответа, Каренин всё же идёт к Вронскому и задаёт вопрос, который мучил его всю жизнь: что заставило его мать переступить черту? Граф Вронский, в свою очередь, узнает, что врач — тот самый Серёжа Каренин. После некоторых сомнений граф соглашается поведать историю своей трагической любви к Анне Карениной, заметив, что люди помнят лишь то, что им удобно помнить. В главных ролях — Елизавета Боярская и Максим Матвеев.

Во всех кинотеатрах, с 8 июням

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