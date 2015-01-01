Лето с ПЗСП будет выгодным

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С 1 июня пермяки могут воспользоваться летней программой* от ПЗСП. Она включает скидку в 8,4% на квартиры в домах по ул. Баранчинской, 12, Молдавской, 10а и Целинной, 57, либо пониженную ставку на ипотеку в 8,4% на все квартиры от предприятия. В целом покупатель квартиры может получить выгоду до 20%.

Партнёром акции выступил «Абсолют Банк», который входит в ТОП-10 наиболее динамичных банков федерального значения (по данным Центрального банка России).

Что касается скидки на квартиры, то она распространяется на три жилых дома: на ул. Баранчинская, 12, ул. Целинная, 57 и ул. Молдавская, 10а. Сегодня там можно купить разные квартиры: от однокомнатной до четырёхкомнатной. Первоначальный взнос — от 15%. Срок почти не ограничен (здесь решение уже принимает банк). Процентная ставка — стандартная, от 10,4% годовых. Банк для этой программы выбирает сам покупатель.

Если покупателю интереснее приобретение квартиры по льготной ипотеке, он может воспользоваться второй частью акции от ПЗСП и «Абсолют Банка». На все квартиры от предприятия первоначальный взнос составит от 15%, срок ипотечного кредита — до 30 лет, ставка — 8,4% на весь срок кредита!

Данная пониженная ставка на ипотеку позволит пермякам получить выгоду до 20%.

Экономию покупателей наглядно иллюстрирует сравнение приобретения квартиры по распространённой ставке (10,9%) и по пониженной (8,4%). В качестве примера можно взять квартиру ценой 2 750 000 рублей.

Первоначальный платёж — 15%, срок кредита — 15 лет. При базовой ставке в 10,9% ежемесячный платёж составит 32 066 рублей, при акционной ставке 8,4% — 28 856 рублей. Это на 3 210 рублей в месяц меньше. За 15 лет можно сэкономить 577 800 рублей или около 20% от стоимости квартиры. Сегодня за эти деньги в Перми можно купить два автомобиля LADA Largus 2012 года выпуска или новый Рено Логан второго поколения.

Более подробно об условиях акции можно узнать по телефону горячей линии 8 (800) 300-7977 и на сайте pzsp.ru.

*Программа «Первичный рынок». Кредит на приобретение жилья у аккредитованного банком застройщика: АО «ПЗСП». Кредит на приобретение готового или находящегося на этапе строительства жилого помещения/апартаментов. Кредит предоставляется до 30 лет. Сумма от 300 тыс. до 20 млн руб. РФ. Первоначальный взнос — от 15%, 30% — при сумме кредита от 10 млн руб. и выше. Размер кредита не более 85%, а для собственников бизнеса/приобретении апартаментов не более 70% и не менее 15% от стоимости приобретаемых прав требования на квартиру/апартаменты. Ставка указана с учётом присоединения к договору коллективного ипотечного страхования. Ставка увеличивается на 0,25% в случае неприсоединения заёмщика к договору коллективного ипотечного страхования и уменьшается на 0,5% при подключении опции «Абсолютная ставка» (за подключение опции взимается единовременная плата 2% от суммы кредита в момент проведения). Ставка увеличивается на 1% до даты погашения кредита средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала (при погашении в течение шести месяцев применяется ставка по тарифам), на 1%, если по истечении шести месяцев с даты передачи квартиры/апартаментов заёмщику банку не будет предоставлена закладная, с регистрацией залога в пользу банка (неприменимо при приобретении на первичном рынке недвижимости по договору купли-продажи), на 4% годовых в случае отсутствия личного и титульного страхования. На 1% для заёмщиков, осуществляющих предпринимательскую деятельность и на 0,5% в случае подтверждения доходов заёмщика (созаёмщиков) справкой в свободной форме или по форме банка (не применимо для военнослужащих вооруженных сил РФ, проходящих военную службу по контракту). При наличии одного или нескольких отклонений от утвержденных условий по программе/не соответствии хотя бы одному из утверждённых банком требований к приобретаемому объекту недвижимости ставка увеличивается на 1%. Условия действительны в Перми. АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Генеральная лицензия Банка России №2306.

Проектная декларация на сайте: http://pzsp.ru/.

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