Станьте обладателем уникального жилья: 4 последних пентхауса в ЖК «Альпийская горка»!

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PAN City Group представляет вашему вниманию четыре последних эксклюзивных пентхауса на 25 и 26 этажах в ЖК «Альпийская горка» по ул. Чернышевского от 55 тыс. руб. за кв. м.

Вы любите простор и роскошь, но желаете всегда оставаться в самой гуще событий? Мы предлагаем вам уникальное решение — жить на высоте в полном смысле этого слова, ощутить свободу пространства на одной из самых высоких точек города! Двухуровневые пентхаусы, площадью от 135 до 243 кв. м с панорамным остеклением, открытыми террасами и наличием второго света не оставят равнодушными вас и ваших гостей.

Каждый из них уникален:

№206 — площадь 137,7 кв. м.

Два этажа функциональности и комфорта, отличается чётким и грамотным зонированием внутреннего пространства. Благодаря панорамному остеклению пентхаус наполнен воздухом и светом. Открытая терраса. Ванная комната с окном. Панорамный вид.

№367 — площадь 134,5 кв. м.

Наличие «второго света», уходящего в высоту шесть метров, придётся по душе тому, кто привык к жизни вне ограничений. Две ванных комнаты, стильный и современный антресольный этаж, потрясающий вид на центр города с высоты птичьего полёта не оставят вас равнодушными.

№371 — площадь 191,3 кв. м.

Классика и стиль — вот слова, которые характеризуют этот пентхаус. Наличие спальной комнаты с высоким потолком в шесть метров — разве это не роскошь? Приятным местом встречи всей семьи, безусловно, станет просторная зона кухни-гостиной с панорамными окнами и высоким потолком. Собираться за большим столом станет приятной традицией!

№107 — площадь 243,6 кв. м.

Самый просторный двухуровневый пентхаус с наличием «второго света» и грамотной организацией внутреннего пространства. Этот пентхаус поистине исключительное предложение.

Для вашего комфорта и безопасности территория жилого комплекса оснащена системой видеонаблюдения и круглосуточной охраной. Двухуровневая подземная парковка с возможностью доступа прямо из лифта позволит вам с удобством добраться до дома при любых погодных условиях! Шикарные холлы в мраморной плитке прекрасно дополнят атмосферу благополучия и подчеркнут ваш статус.

Особенно важно, что ЖК «Альпийская горка» отличает развитая инфраструктура: семь детских площадок, в шаговой доступности находятся магазины, медицинские центры, фитнес-студии, продуктовый магазин крупного ритейл-оператора, свой детский сад.

«Эксклюзивно для вас мы разработали самые выгодные условия покупки: рассрочку* с беспроцентным периодом до года при различных размерах первоначального взноса. Кроме того, мы предлагаем ипотеку с пониженными ставками и приятные бонусы при полной оплате. Наши специалисты бесплатно сопроводят вашу сделку «под ключ», а ключи от квартиры вы сможете получить в день сделки при внесении 30% стоимости», — комментирует руководитель отдела продаж жилой недвижимости Екатерина Волжанина.

Записаться на презентацию пентхауса или узнать подробности вы можете в офисе продаж PAN City Group по адресу: Пермь, ул. Ленина, 72а и по тел. (342) 257-17-17.

*Рассрочка предоставляется ООО «ПАН Сити Групп»

Проектная декларация тут panperm.ru.

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