Правоохранители продолжают расследовать происшествие у ДК Солдатова

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Фото: Константин Долгановский

Правоохранительные органы продолжают расследование происшествия у ДК Солдатова, которое произошло 24 мая. В результате обрушения сценической конструкции было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Обвинение предъявлено предпринимателю, руководившему монтажными работами. Мужчину арестовали на два месяца.

Напомним, что накануне, 30 мая, из детской краевой клинической больницы был выписан ещё один пострадавший ребёнок. Больницу покинула девочка, проходившая лечение в отделении нейрохирургии. Она была переведена на амбулаторное наблюдение. Ещё двое пациентов были выписаны из больниц в конце прошлой недели.

Сейчас в больницах продолжают оставаться четыре ребёнка. Трое из них будут выписаны через одну-две недели.

У девочки, перенёсшей операцию, состояние продолжает улучшаться. Она находится в сознании, активно контактирует с родителями и медицинским персоналом.

По итогам служебной проверки, проведённой в администрации губернатора, глава Пермского края Максим Решетников поручил уволить директора учреждения «Центр реализации проектов в сфере культуры», а региональному министру культуры объявить выговор.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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