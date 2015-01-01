Чистый убыток «Мотовилихинских заводов» за первый квартал 2017 года составил 498,4 млн руб.

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Согласно данным бухгалтерской отчётности ПАО «Мотовилихинские заводы», выручка предприятия по итогам первого квартала 2017 года составила 1,71 млрд руб., что на 11,3 % меньше, чем в 2016 году.

Себестоимость продукции предприятия также сократилась с 1,72 млрд руб. в первом квартале 2016 года до 1,65 млрд руб. в 2017-м году.

Валовая прибыль предприятия составила 51,3 млн руб. — это в четыре раза меньше, чем за первый квартал 2016 года.

Прибыль от продаж отрицательная (-159,8 млн. руб), в то время как в 2016 году по итогам квартала удалось выйти по этому показателю в плюс (+521 тыс. руб.)

Убыток до налогообложения предприятия составил по итогам периода 596 млн руб. Чистый убыток оценён в 498,4 млн руб. В 2016 году убыток по итогам первого квартала был меньше — 389,9 млн руб.

ПАО «Мотовилихинские заводы» специализируется на производстве металлургической продукции (специальные марки стали, сортовой и листовой прокат, блюмсы, поковки, штамповки, литьё), нефтепромыслового и бурильного оборудования, строительно-дорожной техники и артиллерийских систем различных классов.

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