Уголовное дело об обрушении дома №103 на ул. Куйбышева в Перми передано в суд

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Дом на ул. Куйбышева, 103 после обрушения…

Фото: Константин Долгановский

Краевая прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Управляющая компания «Моторостроитель» Владимира Дроздова и исполнительного директора этой компании Тамары Зарембы, а также мастера Валерия Романова.

Напомним, Дроздов и Заремба обвиняются в совершении преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц), Романов — по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, двум лицам).

По версии следствия, Дроздов и Заремба, возглавляя указанную организацию, осуществляли работы по содержанию и текущему ремонту зданий в Свердловском районе Перми, в том числе многоквартирного дома №103 по ул. Куйбышева, который, напомним, обрушился 11 июля 2015 года.

В результате происшествия двое жильцов погибли, ещё двое получили травмы различной степени тяжести.

При этом жильцы указанного дома в течение двух лет, предшествующих трагедии, начиная с 2013 года, неоднократно обращались в УК «Моторостроитель» с жалобой на то, что на несущих конструкциях и стенах дома появляются многочисленные трещины. Однако руководители игнорировали обращения, а мероприятия по мониторингу изменений не организовали.

Романов, ответственный за этот участок работы, лишь однажды установив маяки для наблюдения за развитием трещин, не осуществлял должного контроля за их состоянием. А впоследствии для сокрытия ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей он довёл до руководства управляющей организации ложную информацию о том, что якобы следит за изменениями размеров трещин.

В свою очередь Дроздов и Заремба не предприняли никаких действий к проверке добросовестности исполнения Романовым обязанностей.

Материалы уголовного дела в скором времени будут направлены в Свердловский районный суд.

«Новый компаньон»