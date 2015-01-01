Проект Пермской художественной галереи получил премию «Инновация»... Кроме того, награждён один из самых любимых на Урале современных художников

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Фото: Сергей Глорио

Объявлены лауреаты главной российской премии в области современного изобразительного искусства — «Инновация».

Как сообщает официальный сайт премии, лауреатом в номинации «Лучший региональный проект» стал проект Пермской государственной художественной галереи «Море возможностей» (кураторы — Владимир Береснев и Марина Пугина).

На сайте «Инновации» сказано:

«Проект представляет собой предъявление в художественной форме ситуации вынужденного переезда музея, проблемы выбора нового места и помещения, с которыми сегодня сталкиваются многие российские музеи. Обычно подобные ситуации обретают публичность через СМИ в контексте отношений музея с властью или бизнесом, где интересам местного сообщества должного внимания не уделяется.

В истории Пермской художественной галереи было более 20 эпизодов с возможным переездом в течение 50 лет. Это малоизвестные и недооценённые факты истории, а в большинстве своём — недоступные в документальной форме. Идея проекта состояла в том, чтобы визуализировать сценарии «альтернативного будущего» Пермской художественной галереи в связи с несостоявшимися ранее переездами и ситуацией 2016 года, когда здание для переезда было выбрано, но существовало несколько вариантов его обустройства.

Смысловая часть истории создавалась сообществом, куда вошли журналисты, историки, политики, художники, сотрудники музеев — все неравнодушные к судьбе галереи люди, а также те, кто был причастен к выбору нового здания галереи ранее и сейчас».

Главную премию — «Лучший художник года» — получил не чужой для Перми человек — уроженец Свердловской области Леонид Тишков с выставкой «Взгляни на дом свой», которая тоже была показана в Пермской художественной галерее. Её открытие состоялось в Международный день музеев, и в последовавшую за ним «Долгую музейную ночь» Леонид Тишков проводил в галерее мастер-классы и авторские экскурсии, в том числе для незрячих посетителей.

«На выставке представлены работы художника последнего десятилетия, посвящённые феномену памяти и художественным практикам преодоления психологической травмы; также автор актуализирует русский фольклор, преобразовывая его темы в современные инсталляции, мифологизирует повседневную жизнь, создает интерактивные ситуации, включая зрителей в процесс создания искусства», — говорится на сайте премии.

Премии были вручены 30 мая в Московском планетарии.