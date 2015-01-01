Объявлен аукцион на ремонт дороги Пермь-Екатеринбург

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На портале госзакупок 30 мая был объявлен аукцион на ремонт автомобильной дороги Р-242 Пермь-Екатеринбург на участке 54+152 — км 71+000 в пределах Пермского края.

Начальная максимальная стоимость работ составила 97 млн 458 тыс. руб. Средства на ремонт выделены из федерального бюджета.

Все работы должны быть выполнены до 15 сентября 2017 года.

Заказчиком выступило ФКУ Упрдор «Прикамье».

«Новый компаньон»