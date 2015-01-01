Количество погибших детей в ДТП в Прикамье увеличилось вдвое

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По словам начальника УГИБДД Прикамья Олега Чуркина, по итогам пяти месяцев этого года в Пермском крае количество ДТП с участием детей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилось на 18,8%, а пострадавших в них — на 21%. При этом количество погибших детей увеличилось в два раза.

Всего с участием детей в регионе зарегистрировано 138 ДТП, в которых шесть детей погибли и 147 получили травмы.

Все погибшие дети находились в автомобилях в качестве пассажиров, в трёх случаях с нарушениями правил перевозки. Смертельные автоаварии произошли вне населённых пунктов.

В 76,8% ДТП произошло по вине водителей: нарушение правил проезда пешеходного перехода (20,5%), скоростного режима (15,4%), выезд на полосу встречного движения (10,25%), несоблюдение очередности проезда перекрестков (12,9%) и игнорирование требований перевозки детей в удерживающих устройствах (16,7%).

По неосторожности самих детей в Прикамье зафиксировано 32 ДТП (23,18%).

Чаще всего в автоавариях страдают дети школьного возраста от восьми до 12 лет.

«Новый компаньон»