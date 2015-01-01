В Перми прокуратура выявила трёх нелегальных перевозчиков
Прокуратура Кировского района Перми совместно с отделением технического надзора отдела ГИБДД проверили перевозчиков и выявили трёх нелегалов: ООО «Закамский автобус-2», ООО «ПАП-3» и ООО «Союзтранс-2», которые осуществляли перевозки по маршруту №20 «Микрорайон Новый Крым-Драмтеатр».
По результатам проверки внесены представления об устранении нарушений, незаконная деятельность компаний прекращена. Четыре лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Источник — прокуратура Пермского края
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Собственник.