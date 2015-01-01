Разработан проект нового ледового катка в Губахе

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Во вторник, 30 мая, заместитель министра физической культуры, спорта и туризма Пермского края Ирина Миусская представила на заседании краевого правительства проект строительства крытой ледовой арены в Губахе.

Напомним, на оснащение крытой ледовой арены всем необходимым оборудованием, было выделено из краевого бюджета 37,64 млн руб. Каток планируется построить к концу 2017 года-началу 2018 года.

«Это очень важный проект для Губахи. Кстати, прославленный хоккеист Евгений Кетов, который родом из Губахи, выступил инициатором строительства нового катка, сумев заинтересовать благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Объект строится на условиях государственно-частного партнёрства», — считает глава Прикамья Максим Решетников.

Планируется, что новая ледовая арена в Губахе, где юные хоккеисты смогут круглый год тренироваться и соревноваться, будет построена в этом году на территории городского парка имени Юрия Гагарина. Единовременно каток сможет принять до 70 человек в смену, на трибунах будет создано 183 места. Площадь зала ледовой арены составит 2,3 тыс. кв. м. Размеры ледового поля по бортам — 56х28 м.

Объект стоимостью более 197 млн руб. возводится в рамках соглашения между благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко, правительством Пермского края и администрацией Губахи. 150 млн руб. выделено на разработку проекта и строительство объекта из благотворительного фонда, 37,64 млн руб. — на обеспечение катка оборудованием (выделено из бюджета Пермского края), 10 млн руб. — на строительство объекта, предоставление земельного участка и обеспечение технологического присоединения объекта к ресурсоснабжающим сетям (это финансовые обязательства администрации Губахи).

Максим Решетников распорядился провести экспертизу проекта катка за две-три недели, чтобы не упустить строительный сезон и сдать объект в срок.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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