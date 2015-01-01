На обслуживание пяти подстанций скорой помощи будет объявлен новый аукцион

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Приём заявок по аукционам на закупку комплекса услуг по предоставлению автомобилей скорой медицинской помощи и их обеспечению закончился 29 мая. По подстанциям Свердловская, Мотовилихинская, Дзержинская и Центральная поступило по одной заявке от ООО «Феникс Менеджмент» (контролируется предпринимателем Михаилом Фридманом).

Фото: Константин Долгановский

По остальным подстанциям заявок не поступило. Принято решение о проведении повторного аукциона. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, на время конкурсных процедур жителям этих районов скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная и медицинская помощь, будет оказываться в полном объёме.

Напомним, конкурс проводился для девяти подстанций скорой помощи: Центральной, Гайвинской, Дзержинского, Индустриального, Мотовилихинского, Свердловского, Кировского, Орджоникидзевского районов г. Перми и микрорайона Вышка II.

По условиям конкурсной документации срок оказания услуг — с 1 июля 2017 по 1 декабря 2019 года. При этом срок эксплуатации автомобилей скорой медицинской помощи на момент оказания услуг должен составлять не более пяти лет, то есть машины должны быть не старше пяти лет на протяжении всего срока действия контракта.

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