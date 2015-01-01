Госстройнадзор Пермского края возглавит Василий Билоус

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С 1 июля Василий Билоус приступит к обязанностям руководителя инспекции Госстройнадзора по Пермскому краю, — сообщают в краевом правительстве. А с 1 июня Василий Билоус будет назначен заместителем краевого министерства строительства и ЖКХ.

Напомним, глава региона Максим Решетников 18 мая подписал указ об образовании в структуре правительства Пермского края инспекции государственного строительного надзора. Основной задачей структуры является оценка качества выполняемых работ при строительстве объектов капитального строительства на соответствие требованиям обязательных технических регламентов и проектной документации, прошедшей экспертизу.

Ранее Билоус занимал должность заместителя руководителя Ростехнадзора РФ, более семи лет являлся заместителем главы администрации города Королёв по строительству.

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