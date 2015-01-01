В первый месяц лета пермяки могут купить готовые квартиры по цене «долёвки»

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На АО «ПЗСП» стартовали продажи готовых квартир в новом доме на ул. Молдавская, 10а (микрорайон Кислотные дачи). С конца мая и по 30 июня на них установлены специальные цены.

Дом на ул. Молдавской, 10а уже сдан и готов к заселению новосёлами. Он представляет фирменную серию предприятия — Э-600. Наружные стены выполнены из экологически чистого газобетона без использования вредных для здоровья утеплителей. Благодаря свойствам газобетона в таких домах зимой тепло, а летом прохладно.

Во всех квартирах выполнена полная отделка по стандартам ПЗСП: в каждой из них установлены надёжные входные двери и металлопластиковые окна премиум-класса фирмы Schuco, стены ванных комнат облицованы плиткой, а в коридорах установлены шкафы-купе.

Для старта продаж на АО «ПЗСП» запущена акция: только до 30 июня готовые квартиры продаются по цене «долёвки». В этот период действуют специальные цены:

1-комнатные квартиры 42 кв. м — от 1 650 000 руб.;

2-комнатные квартиры 55 кв. м — от 2 200 000 руб.;

3-комнатные квартиры 82 кв. м — от 2 950 000 руб.

«Мы рады предложить пермякам качественные квартиры по интересным ценам. Надеемся, наша акция будет полезной для многих семей. Выбирайте свою квартиру и заезжайте в новый дом от ПЗСП!», — отмечают в отделе маркетинга предприятия.

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