Эпидемиологи расследуют причины отравления в пермской школе №30

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Как сообщает краевое управление Роспотребнадзора, 27 мая в одно из лечебных учреждений города поступила информация об обращении с симптомами острой кишечной инфекции от трёх учеников разных классов МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №30» в Перми. Поступившие дети в удовлетворительном состоянии были госпитализированы.

Специалистами управления начато санитарно-эпидемиологическое расследование, отобраны пробы внешней среды. Ситуация находится под контролем.

«Новый компаньон»

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