ЖК «Альпийская горка» от PAN City Group: две квартиры по цене одной!

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Предложение для тех, кто давно мечтает жить по соседству со своими детьми или родителями, но никак не может найти два подходящих варианта.

Это ближе, чем вы могли себе представить! Это две соседние квартиры!

Компания PAN City Group предлагает вам уникальное решение: перепланировку четырёхкомнатной квартиры в две полноценные квартиры.

Жить через стенку от своих родителей и иметь возможность быстро передать ребёнка рано утром в любящие руки своей мамы и убежать на работу! Что может быть удобнее и прекраснее? Жить по соседству — это здорово!

Мы предлагаем вашему вниманию возможность перепланировки одной большой квартиры 161,5 кв. м в две полноценные квартиры: в классическую двухкомнатную квартиру и евро-трёхкомнатную квартиру.

В таком случае стоимость квадратного метра двух квартир будет для вас дешевле на 15%, а бюджет совместной покупки составит 9 390 тыс. руб.

Приятным бонусом для вас от компании PAN City Group будет эксклюзивная рассрочка* с беспроцентным периодом до года при различных размерах первоначального взноса, а также ипотека на льготных условиях от банков-партнёров.

При оплате 50% стоимости квартиры вы сразу получаете ключи, а оставшуюся сумму вы можете оплатить в течение года.

Процедура сделки совершенно бесплатная.

Узнайте подробности об акции в офисе продаж PAN City Group по адресу: Пермь, ул. Ленина, 72а и по тел. (342) 257-17-17.

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*Рассрочка предоставляется ООО «ПАН Сити Групп»