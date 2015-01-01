Краевое правительство подпишет соглашение с Х5 Retail Group На «Пермской ярмарке» прошёл VIII краевой форум «Дни пермского бизнеса-2017»

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Представители малого и среднего бизнеса обсудили актуальные вопросы на нескольких площадках. Впервые на форуме была организована масштабная экспозиция бизнес-проектов и инновационных предприятий, а также площадка «Начало бизнеса».

Свои стенды представили производители игрушек, сувениров и одежды, а также крупные промышленники. Единственная в Прикамье территория опережающего развития в Чусовом представила проект — завод по производству труб. В секции социальное предпринимательство свои достижения продемонстрировал инклюзивный образовательный проект «Дружный».

Глава региона поздравил предпринимателей с профессиональным праздником.

«Рад вас приветствовать. Хочу поздравить вас с праздником — Днём российского предпринимателя. Развитие малого и среднего бизнеса всегда будет оставаться в числе ключевых приоритетов. Сейчас мы формируем стратегию развития малого и среднего предпринимательства на ближайшие годы. И я рассчитываю, что площадка форума позволит выработать решения задач, которые сегодня стоят перед нами», — отметил Максим Решетников.

В своём выступлении Максим Решетников определил направления развития малого и среднего бизнеса в регионе. В Пермском крае 110 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, которые производят порядка трети всего объёма товаров и услуг в регионе.

«Каждый четвёртый житель Пермского края занят в этой сфере. Это лучший показатель среди всего Приволжского федерального округа, вместе с тем, с точки зрения прибыльности мы на четвёртом месте в округе», — подчеркнул он.

Максим Решетников считает, что функция краевых властей — не подменять собой кредитные учреждения, а наиболее эффективно расходовать те небольшие средства, которые выделяются на финансовые гарантии, которые выдаются малому и среднему бизнесу.

«Мы выдаём на 100 млн руб. гарантий. Что за проекты такие мы гарантируем, если мы рассчитываем, что все они обанкротятся? Нужно более гибко и активно оценивать финансовые рынки», — отметил глава Пермского края.

Важный элемент программы развития малого и среднего бизнеса — это обучение. Через программу «Ты — предприниматель» за три года прошло 5 тыс. человек, каждый десятый из них организовал свой бизнес.

Кроме того, краевые власти намерены помогать пермским предприятиям выходить на экспортные рынки, выводить сельхозпроизводителей на увеличение объёмов производства. Максим Решетников отметил, что работает с торговыми сетями. В частности, в ближайшие дни на Петербургском форуме планируется подписание соглашения с Х5 Retail Group, по которому до 70% товаров в сети по некоторым категориям будут представлены от пермских производителей. Такого соглашения у этой компании нет ни с одним регионом.

Ещё один инструмент оказания помощи малому и среднему бизнесу — это стимулирование работы крупных компаний, производящих сложную продукцию, к развитию аутсорсинга.

«Крупные предприятия по старинке много что производят для себя самостоятельно. Их можно понять, потому что требования к качеству высокие, и им проще сделать самим, чем заказывать на стороне и постоянно контролировать качество. Как сделать так, чтобы среда доверия между предприятиями увеличивалась? Очевидно, должны быть усилия самих предприятий, торгово-промышленной палаты, мы готовы помогать через развитие сертифицированных лабораторий, центров оценки», — отметил Максим Решетников.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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