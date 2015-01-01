Глава региона встретился с руководителем военно-патриотического движения «Юнармия»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Вчера глава Пермского края Максим Решетников встретился с представителями Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» и пояснил, что готов поддержать инициативы министерства обороны и центрального спортивного клуба армии.

Отметим, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в мае 2016 года по инициативе министра обороны Сергея Шойгу. Идею поддержал президент России Владимир Путин. 28 мая пройдёт II всероссийский слёт движения.

Пермский край одним из первых включился в работу по формированию на своей территории юнармейского движения. В регионе действует 39 отрядов с общей численностью более 1200 человек, работает 15 региональных штабов. 1 апреля 2017 года состоялся II региональный слёт движения «Юнармия», в рамках которого принято решение по перспективным направлениям движения в Пермском крае.

«У нас много идей, которые вызывают большой интерес у молодёжи. Наша задача помочь ребятам найти себя — не важно, в армейской жизни, занятиях спортом, творческих конкурсах. Мы уверены, «Юнармия» поможет многим ребятам по-настоящему раскрыться», — заявил на встрече Максим Решетников.

«Мы видим, что власти Прикамья заинтересованы в патриотическом воспитании молодёжи. Я уверен, что впереди нас ждёт очень большая, серьёзная работа. Сейчас действуют три юнармейских лагеря в Московской и Ульяновской области, а также в Анапе. Нам бы хотелось, чтобы на территории Пермского края появился свой лагерь, в котором юнармейцы будут проходить военную и спортивную подготовку», — прокомментировал начальник главного штаба всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» Дмитрий Труненков.

Источник — администрация губернатора Пермского края

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться