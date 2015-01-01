Подозреваемого в ЧП у ДК Солдатова арестовали на два месяца

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Предпринимателя Арсения Юсупова, под руководством которого были установлены металлические конструкции, упавшие на детей во время репетиции детского хора к празднику Славянской письменности, арестовали на два месяца по решению Свердловского районного суда.

Ранее СУ СК РФ по Пермскому краю сообщил о том, что по факту обрушения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Следственную группу, которая сейчас разбирается в причинах произошедшего, возглавил заместитель руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю Дмитрий Анащенко.

Напомним, 24 мая в результате обрушения металлической конструкции во время репетиции к празднику Дня славянской письменности в Перми у ДК Солдатова пострадали восемь детей. Все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Погибших нет.

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