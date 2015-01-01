Задолженность за водоснабжение «Новогору» достигла 1,3 млрд руб.

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По информации ООО «Новогор-Прикамье», задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения в Пермском крае достигла 1,3 млрд руб. Основная часть долга приходится на юридические лица — около 1,1 млрд. руб. В основном это — управляющие компании, ТСЖ и ЖСК Перми (более 900 млн руб.).

Только с начала этого года управляющие компании и ТСЖ получили более 700 претензий от ресурсоснабжающей организации на сумму около 570 млн руб. В арбитражный суд предъявлено 126 исков на сумму более 140 млн руб. Более 90 исков (на сумму более 50 млн руб.) удовлетворены. Задолженность в размере 470 млн руб. погашена.

Долги физлиц составляют почти 200 млн руб. В суд на собственников квартир с начала года направлено более 1 тыс. 200 исковых заявлений. Более 900 из них удовлетворены.

«Новый компаньон»

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