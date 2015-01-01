В Перми судебные приставы закрыли детсад из-за опасной воды

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В Мотовилихинском районе Перми судебные приставы по решению суда приостановили деятельность муниципального дошкольного образовательного учреждения №404.

Причиной этого стало выявление специалистами Роспотребнадзора некачественной питьевой воды в дошкольном учреждении.

В частности, вода хозяйственно-питьевого назначения не отвечала гигиеническим требованиям. Лабораторные исследования проб выявили превышение показателя нитратов более чем в два раза.

Суд признал руководство детсада виновным в правонарушении и приостановил работу детсада на 90 суток.

«Новый компаньон»