В Перми судебные приставы закрыли детсад из-за опасной воды
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В Мотовилихинском районе Перми судебные приставы по решению суда приостановили деятельность муниципального дошкольного образовательного учреждения №404.
Причиной этого стало выявление специалистами Роспотребнадзора некачественной питьевой воды в дошкольном учреждении.
В частности, вода хозяйственно-питьевого назначения не отвечала гигиеническим требованиям. Лабораторные исследования проб выявили превышение показателя нитратов более чем в два раза.
Суд признал руководство детсада виновным в правонарушении и приостановил работу детсада на 90 суток.
«Новый компаньон»
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