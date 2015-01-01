Пермь завершила цикл выездных сессий Петербургского экономического форума

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Сегодня, 24 мая, в Перми прошла выездная сессия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на тему «Регионы России: новые точки роста», организованная фондом «Росконгресс» совместно с Российским экспортным центром и Агентством стратегических инициатив. Этим завершился цикл выездных сессий форума в регионах.

На пленарном заседании выездной сессии ключевое внимание было уделено вопросам привлечения инвестиций и результативного использования инструментов, предоставляемых государством и институтами развития. Кроме того, эксперты Российского экспортного центра провели брифинг-сессию по проблематике продвижения российской продукции на внешних рынках и реализации комплексного подхода к оказанию услуг экспортёрам. Позже состоялась брифинг-сессия «Маркетинг территорий».

В работе приняли участие глава Пермского края Максим Решетников, руководитель дирекции развития проектной деятельности фонда «Росконгресс» Слава Ходько, директор Ассоциации инновационных регионов России Иван Федотов, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, директор Агентства по технологическому развитию Максим Шерейкин и другие директора федеральных и региональных фондов, а также руководители бизнес-структур и ведущие российские эксперты в области инвестиций.

В ходе мероприятия Маским Решетников и гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева подписали соглашение о сотрудничестве.

«Практический смысл соглашения заключается в том, чтобы всем находиться в одном информационном поле, обмениваться мнениями с институтами развития и поддерживать их проекты», — сказал глава региона.

Он также добавил, что принимать выездную сессию Петербургского международного экономического форума почётно для Пермского края. Прикамье является одним из центров развития новой экономики — экономики реального сектора с экспортно ориентированными производствами. Первые инвестконтракты в России появились в Пермском, в развитии промышленности активно используется кластерный подход.

Светлана Чупшева добавила, что мероприятия подобного формата очень актуальны для регионов, так как анализ российского инвестиционного климата на территории России показал необходимость применения новых подходов к созданию условий для привлечения инвестиций, в первую очередь, в реальный сектор экономики во всех регионах.

Комментируя итоги мероприятия, советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков, в свою очередь, отметил, что после сессии в Перми, которая завершила цикл выездных презентаций в регионах, состоится уже сам форум в Санкт-Петербурге с 1 по 3 июня 2017 года под девизом: «В поисках нового баланса в глобальной экономике».

Напомним, проект ПМЭФ стартовал в 2015 году и уже получил широкое признание в деловых и экспертных кругах, зарекомендовав себя как эффективный и полезный формат для совместного поиска, развития и продвижения инвестиционно привлекательных и экспортно ориентированных региональных проектов. В каждом мероприятии принимают участие в среднем от 300 до 500 человек. Участники региональных сессий заявляют, что именно на таких мероприятиях зарождаются перспективные проекты, а представители органов власти отмечают практическую значимость подобных мероприятиях в вопросах обсуждения эффективности применения существующих мер господдержки развития предпринимательства, возможности их доработки, а также продвижения внутри страны.

× Продам земельные участки (15 км. от Закамска — 25 минут от центра города) Деревня Хухрята, Краснокамского района (рядом с коттеджным поселком «Изумруд»). 4 отмежеванных земельных участка под дачное строительство площадью по 10 соток каждый. Цена 13 т.р. за сотку. При покупке 4 участков цена 11 т.р. за сотку.

Собственник. 8-912-889-56-59 , 8-922-300-61-06 .