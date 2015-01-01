«Золотой лес» отправил пробную партию продукции в Китай Се Юаньпэн попросил Максима Решетникова наладить тесные связи с китайской провинцией

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Администратор

newsko.ru

В ходе выездной сессии Петербургского международного экономического форума в Пермском крае учредитель китайской компании «Золотой лес» (развивает на территории индустриального парка «Лямино» деревообрабатывающее производство) попросил главу Пермского края Максима Решетникова помочь его коллегам — китайским бизнесменам наладить отношения с Пермским краем. Инвестор обратился к Максиму Решетникову из зала и попросил называть его просто «Женя».

Се Юаньпэн, учредитель ООО «Золотой лес»:

- За четыре месяца мы с нуля создали производство, в конце февраля выпустили первую продукцию. Недавно к нам приезжала делегация из Китая, они высказали свое удивление. Даже в Китае не поддерживают бизнес до такой степени. Сейчас мои коллеги из Китая интересуются, как они могут инвестировать в бизнес в России. Хотя Китай и Россия географически рядом, но мы друг от друга далеко. Есть ли возможность уделить какое-то внимание и наладить сотрудничество с нашей провинцией Тянь Си, чтобы стимулировать инвестиции? Многие бизнесмены хотели бы здесь работать, но пока не знают, с чего начать.

Максим Решетников ответил, что для налаживания более тесных связей с китайской провинцией необходимо решить ряд проблем — создать лаборатории, которые проводили бы сертификацию продукции, что необходимо для вывоза её на экспорт, отработать логистические связи, наладить грузоперевозки из провинции в Пермский край, а затем вести дальнейшее административное сопровождение этих связей. Глава Прикамья рекомендовал китайским бизнесменам обращаться за помощью к заместителю председателя правительства, министру территориального развития Пермского края Роману Кокшарову.



В разговоре с «Новым компаньоном» господин Се Юаньпэн заявил, что в данный момент производство по переработке древесины, основанное на базе индустриального парка «Лямино», вышло на стадию промышленной эксплуатации. Первая партия продукции уже отправлена к одноимённому инвестору «Золотой лес» в Китай. Качество продукции его устроило.

«Схема такая. Мы покупаем доску, обрабатываем её, высушиваем до нужного уровня. Пробную партию уже отправили в Азию. У нашего инвестора, компании «Золотой лес», свой мебельный завод. Пока пермское производство работает только на эту компанию. В планах же наладить производство комплектующих для мебели и довести объёмы производства до 3 тыс. кубометров в месяц».

Как сообщает Се Юаньпэн, в данный момент объёмы производства компании в 10 раз меньше плановых — 200-300 кубометров в месяц. В дальнейшем планируется расширять производственные мощности.

«Мы находимся в промышленном парке Лямино, арендуем у них землю, что значительно сократило наши временные затраты. Кроме того, они помогают нам в разработке плана оформления документов. Сейчас у нас работает только сушильная установка, подведено электричество, вода. Логистикой занимается отдельная компания», — рассказывает инвестор.

Сумму вложений «Золотой лес» не раскрывает, ссылаясь на то, что это является коммерческой тайной.

× Продам земельные участки (15 км. от Закамска — 25 минут от центра города) Деревня Хухрята, Краснокамского района (рядом с коттеджным поселком «Изумруд»). 4 отмежеванных земельных участка под дачное строительство площадью по 10 соток каждый. Цена 13 т.р. за сотку. При покупке 4 участков цена 11 т.р. за сотку.

Собственник. 8-912-889-56-59 , 8-922-300-61-06 .