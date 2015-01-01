Техническим обеспечением репетиции с упавшей металлической конструкцией занималась IM-Light Пермь

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Как стало известно «Новому компаньону», техническим и звуковым оборудованием на репетиции у ДК Солдатова, где сегодня, 24 мая, обрушилась металлоконструкция на зрителей и участников, в результате которого пострадали восемь детей и двое взрослых, занималась компания IM-Light Пермь.

Как выяснилось, IM-Light Пермь — это бывшая театральная мастерская «Зебра», которая была основана в 1999 году.

Среди крупных проектов компании значатся: техобеспечение выставки «Образование и карьера» в 2016 году, техобеспечение звуковым трансляционным оборудованием ледового городка «Пермь Великая» в начале 2016 года и новогодней программы в Демидково и на «Гознаке» в 2015 году.

Директор компании IM-Light Пермь Александр Кучев на звонки не отвечает. В офисе компании ситуацию с обрушением конструкции не комментируют. 

«Новый компаньон»

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