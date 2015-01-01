Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения металлической конструкции у ДК Солдатова По предварительным данным, во время ЧП пострадали шесть детей

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Следственная бригада за работой

Фото: Константин Долгановский

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю, сегодня, 24 мая 2017 года, в Перми у ДК им. Солдатова во время репетиции к празднику Славянской письменности на зрителей упала металлическая конструкция. Имеются пострадавшие, в том числе несколько детей.

Упавшая конструкция

Фото: Константин Долгановский

Напомним, ранее в соцсетях сообщалось о том, что в результате ЧП пострадали шесть детей. Четверо из них находятся в тяжёлом состоянии.

По факту обрушения следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)

По предварительным данным, падение конструкции произошло от порыва ветра.

На месте работает следственная группа, которую возглавил замруководителя СУ СК РФ по Пермскому краю Дмитрием Анащенко. В составе группы — руководитель и следователи первого отдела по расследованию особо важных дел, следователи-криминалисты регионального следственного управления СК России.

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