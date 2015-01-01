Средняя заработная плата в Прикамье выросла на 5,9%

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По данным Пермьстата за март 2017 года, размер средней заработной платы составил 31 тыс. 884 руб. По сравнению с прошлым годом, он увеличился на 5,9%.

При этом наибольший рост произошёл в сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства (11%), добычи полезных ископаемых (11,2%), обрабатывающих производств (8,1%), общепита и гостиничного бизнеса (15,3%) и культурно-досуговой (34,1%).

Самая высокая заработная плата зафиксирована в сфере добычи полезных ископаемых (55 тыс. 528 руб. в месяц), финансовой и страховой (45 тыс. 551 руб.), в области информации и связи (42 тыс. 763 руб.), а также в профессиональной научной и технической сфере (41 тыс. 355 руб.).

Самой низкой остаётся заработная плата у работников гостиниц и заведений общепита — 17 тыс. 139 руб.

«Новый компаньон»