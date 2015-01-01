В Перми учёные создали предприятие по переработке нефтяных отходов
В Пермском университете открылось малое инновационное предприятие - ООО «А-БиоРесКом», сотрудники которого займутся созданием биопрепаратов для восстановления нефтезагрязненных почвы и грунта в регионах с низкими температурами.
В состав учредителей нового пермского предприятия вошли учёные кафедры микробиологии и иммунологии ПГНИУ, Института экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН и группа компаний «А-Групп».
Учёные предлагают очищать почву от нефти с помощью актинобактерий родококков, которых «подселяют» в места аварийного разлива углеводородов. Бактерии перерабатывают нефть в углекислый газ и воду, запускают естественный механизм самоочистки экосистемы.
«Нами предложена новая идея «обмена отходами — обмена ресурсами», когда отходы или побочные продукты деревообработки и сельскохозяйственного производства используются для утилизации отходов нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности», — говорит один из учредителей, кандидат биологических наук, доцент кафедры микробиологии и иммунологии Андрей Елькин.
Компанией уже подана заявка в Фонд содействия инновациям по программе поддержки стартапов на ранних стадиях инновационного развития «Старт», сообщает пресс-служба ПГНИУ.
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