В восьми муниципалитетах жители пока не могут проконтролировать ремонт дорог


Анастасия Кожевникова корреспондент
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дорога
Фото: Ирина Молокотина

Накануне, 23 мая, глава Пермского края Максим Решетников провёл заседание совета глав муниципальных районов и городских округов, где обсуждалось развитие проекта «Управляем вместе», с помощью которого жители могут проконтролировать строительство и реконструкцию дорог в регионе.

Сейчас сервис доступен по 35 дорожным объектам и только для зарегистрированных пользователей: для этого нужно создать аккаунт в личном кабинете проекта «Управляем вместе». В течение восьми рабочих дней по каждому сообщению будет дан официальный ответ. Информация поступит в личный кабинет заявителя, а также будет отображена на странице объекта в разделе «сообщения о проблемах».

Проект реализуется министерством транспорта Пермского края совместно с министерством информационного развития и связи.

Так, по словам министра транспорта Николая Уханова, информация на сайте будет обновляться еженедельно по четвергам до 17.00.

Он также отметил, что восемь муниципалитетов до сих пор не предоставили информацию по программе. В частности, Большесосновский, Гайнский, Косинский, Чернушинский и другие районы.

Напомним, в этом году на строительство и ремонт муниципальных дорог было направлено 4, 7 млрд руб. Заключено контрактов на 3,2 млрд руб.

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