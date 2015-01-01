Максим Решетников и Дмитрий Самойлов проверили качество ремонта дорог в Перми

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Минувшей ночью глава Пермского края Максим Решетников и глава Перми Дмитрий Самойлов проинспектировали ход ремонтных работ на шоссе Космонавтов и дамбе Стаханова-Чкалова.

Стоит напомнить, что в общей сложности в этом году за счёт бюджетов разных уровней в Перми будет отремонтирован почти 1 млн кв. м дорожного покрытия. Из них 18 объектов площадью 400 тыс. кв. м — в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Так, работы на магистрали Стаханова-Чкалова на участке от ул. Куйбышева до ул. Мира ведутся в рамках существующего трёхлетнего контракта на содержание. Эта магистраль является скоростной и соединяет сразу три района города. Вторым объектом проверки главы региона и главы города стало шоссе Космонавтов. Ремонт участка шоссе от площади Центрального рынка до ул. Стахановская ведётся в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Площадь ремонта на участке шоссе Космонавтов от рынка до ул. Стахановская составит 38 тыс. кв. м. Помимо замены покрытия здесь планируется ремонт тротуара и пешеходных ограждений, обновление уличных светильников, нанесение дорожной разметки.

В этом году Пермь с помощью правительства Пермского края получила полмиллиона рублей на дорожный ремонт в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Глава региона Максим Решетников распорядился жёстко контролировать эффективность расходования бюджетных средств на ремонт дорог.

«Мы приступили к дорожным работам в рекордно ранние сроки. Теперь нужно особое внимание уделять ходу работ: главам муниципалитетов необходимо лично выезжать на объекты, контролировать подрядчиков, следить за исполнением сроков», — подчеркнул Максим Решетников.

По поручению главы региона был создан портал «Управляем вместе». С его помощью пермяки смогут контролировать строительство, ремонт и модернизацию объектов инфраструктуры.

«Средства на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» были отконтрактованы уже в марте-апреле. Это позволило нам начать работы уже в мае, и нет никаких сомнений, что в течение короткого дорожного сезона все работы будут завершены. Благодаря софинансированию из бюджета края и федерального бюджета, нам удаётся высвобождать муниципальные средства на ремонт таких важных объектов как, например, Северная дамба. Стартуют работы на пересечении улицы героев Хасана и Транссиба. Можно сказать, что для Перми этот год снова станет масштабным «Годом дорожного ремонта», — отметил Дмитрий Самойлов.

Источник — администрация Перми