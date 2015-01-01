Дмитрий Самойлов назвал ремонт дорог, образование и расселение аварийного жилья приоритетами 2017 года

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Глава Перми Дмитрий Самойлов представил депутатам Пермской городской думы отчёт о работе администрации города за 2016 год. Среди ключевых проектов он отметил образование, дорожное строительство и работу по переселению граждан из аварийного жилья. Подчеркнув роль командной работы, глава города дал конкретные поручения своим заместителям на 2017 год.

Уровень рождаемости в Перми выше среднекраевого (14,2%) и среднероссийского значений (12,9%), поэтому развитие сети дошкольных образовательных учреждений стало одним из системных городских приоритетов. В муниципальную собственность приобретены два детских сада (по Холмогорской и Цимлянской) и начаты строительство и реконструкция ещё трёх. В итоге в 2016 году охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 7 лет составил 82%.

В 2016 году впервые за последние 18 лет была открыта новая школа «Мастерград», проект которой вошёл в реестр типовых проектов, что позволило привлечь средства для его реализации из бюджета РФ. Глава города подчеркнул, что это успех всей городской команды. В прошлом году велось проектирование ещё двух новых корпусов школ (№№42 и 59). Сейчас эти объекты уже строятся.

Ещё одной важной и сложной задачей, которая требует системного подхода, является расселение аварийного жилья. В 2016 году для переселения граждан приобретено 17,2 тыс. кв. м жилья, переселены в новые квартиры около 2,3 тыс. человек (754 семьи). В том числе за счёт инвесторов в рамках договоров о развитии застроенных территорий расселено 2, 9 тыс. кв. м. Ведется строительство второго муниципального дома на ул. Баранчинская, 10, предназначенного для расселения жителей из аварийного жилья. Выход на двухкратное увеличение объёмов расселения являются ключевой задачей для города, считает Дмитрий Самойлов.

«Нужно не только переселять граждан из аварийного жилья, но и не допускать превращения многоквартирных домов в ветхие и аварийные, содержать их в нормативном состоянии. В связи с этим, важное значение приобретает тема капитального ремонта, которой надо заниматься системно и методично. Итогами работы по этому направлению за прошлый год я не удовлетворён и ставлю задачу — в 2017 году увеличить в разы количество капитально отремонтированных домов», — заявил глава города.

Большое значение для создания комфортной городской среды имеет дорожная отрасль, поэтому так важна системная работа по приведению в нормативное состояние проезжих и пешеходных дорог города.

«В рамках «Года дорожного ремонта» было поручение Анатолию Дашкевичу максимально эффективно освоить небывалый объём средств, выделенных на текущий ремонт из бюджетов всех уровней, а это 1 млрд руб., привести в нормативное состояние более 1 млн кв. м дорог. Эта задача выполнена. По итогам 2016 года 50% дорог города находятся в нормативном состоянии, а три года назад эта цифра составляла — 40%, и её снижение прогнозировалось. Не могу не отметить ключевые объекты прошлого года — это реконструкция улиц Макаренко и площади Восстания. В 2017 году мы должны сохранить лидерские позиции и в дорожной отрасли. Главной задачей этого года должно стать поддержание уровня текущего ремонта на уровне 800 тыс. — 1 млн кв. м в год, плановое начало работ по реконструкции ул.Героев Хасана, включая пересечение с Транссибирской магистралью, ул. Революции, ремонт трамвайных путей на Северной Дамбе», — подчеркнул глава города.

Среди общественных пространств города Дмитрий Самойлов особо выделил набережную Камы. В 2016 году выполнен капремонт участка от Кафедрального собора до насосной станции, что позволило в сентябре открыть обновлённую набережную для посещения жителей и гостей города. В этом году обновление набережной будет продолжено.

«Кроме набережной, хотел бы сказать о ряде ключевых объектов 2017 года — это реконструкция сквера им. Розалии Землячки, строительство сквера на ул. Гашкова и проектирование парка «Балатово», — подчеркнул Дмитрий Самойлов.

Важнейшим направлением работы в 2017 году глава Перми назвал активное участие в федеральных приоритетных проектах, в первую очередь, таких как «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные и качественные дороги».

После доклада депутаты гордумы спросили у Дмитрия Самойлова о реализации молодёжной политики, ремонте дорог и дворов, расселении аварийного жилья и т.д. Депутаты и эксперты также отметили, что 2016 год в плане реализации поставленных задач стал для Перми наиболее успешным. Глава города поблагодарил депутатский корпус и краевые власти за совместную плодотворную работу.

Алексей Грибанов, заместитель председателя Пермской городской думы:

— Прошлый год для администрации города был очень результативным. Запланированные показатели выполнены. Но много ещё предстоит сделать. Например, продолжать строительство детских садов. Появился новый интересный проект в сфере образования — «Золотой резерв». Он заслуживает внимания и продолжения.

Дмитрий Красильников, председатель Общественной палаты Пермского края:

— Действительно, за год очень многое сделано, это заметно. Я бы выделил два самых заметных изменения и в сфере городской политики и то, что наблюдают граждане — это строительство детских садов и школ, что чрезвычайно важно в условиях складывающейся демографической ситуации. Второе — это беспрецедентный объём ремонта дорог, который прошёл в 2016 году. Это, действительно, важный приоритет. Для меня также важно и то, что и после смены главы города и думы традиции взаимодействие с общественностью сохранились. Все проекты по поддержке общественных инициатив и институтов гражданского общества реализуются, это очень важно.

Источник — администрация Перми