Максим Решетников: «Без развития Перми не будет развития всего края»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Очередная встреча участника партийных праймериз по выборам губернатора Прикамья Максима Решетникова с активом «Единой России» состоялась в Перми

Неделю назад Максим Решетников встречался с представителями партии Ленинского, Кировского и Индустриального районов Перми.

В понедельник, 22 мая, глава региона встретился с единороссами Свердловского, Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов — это более 300 человек.

Традиционно знакомство с партийным активом Максим Решетников начал с рассказа о себе: своих пермских корнях, семье, учёбе и работе. Он подчеркнул, что дальнейшую свою жизнь связывает с малой Родиной — Пермским краем — и постарается сделать как можно больше для процветания региона.

Максим Решетников, глава Пермского края:

— Каждая встреча с активом «Единой России» для меня важна в плане подготовки моей предвыборной программы и потенциальной программы развития региона на ближайшие пять лет. Перед каждой встречей идёт большой процесс проработки территорий: необходимо выявить и конкретные проблемы на местах, и системные вопросы, характерные для всего Пермского края. И в ходе каждой встречи мы находим понимание решения тех или иных задач. Я планирую заручиться вашей поддержкой не только на этапе формирования программы развития региона, но и в предвыборный период, и в дальнейшем — при реализации программы.

Губернатор отметил, что «Единая Россия» уже сегодня несёт ответственность за экономическую, политическую, социальную жизнь в стране. Итоги выборов 2016 года показали, что жители доверяют «партии власти» и готовы и дальше оказывать ей поддержку.

Затем Максим Решетников остановился на основных пунктах своей программы, сделав акцент на значимых для столицы Прикамья вопросах. Речь шла о промышленном и научном потенциалах Перми, улучшении городской среды, строительстве детских садов и школ, здравоохранении, дорожной инфраструктуре. На особом контроле будут стоять вопросы по возведению зоопарка, новой сцены для оперного театра, а также перенос галереи в новое здание.

Максим Решетников, глава Пермского края:

— Без развития Перми не будет развития всего края. Столице нашего региона будет уделено особое внимание. Но уже сегодня ясно, что город и край — администрация Перми с Пермской городской думой и правительство с краевым законодательным собранием — работают рука об руку. И в таком взаимодействии — залог успеха и уверенности в том, что программа развития региона будет выполнена.

Вопросы от партийцев Орджоникидзевского района касались строительства новой детской поликлиники, а также других объектов социальной инфраструктуры. Максим Решетников пояснил, что в Перми стартует строительство пяти детских поликлиник, в том числе в Орджоникидзевском районе.

Мотовилихинцы интересовались строительством дорог и благоустройством общественных мест отдыха. Максим Решетников пояснил, что формируется долгосрочная программа по ремонту и реконструкции дорожной сети, ежегодно объём средств на эти цели планируется сохранять на высоком уровне, чтобы охватить все важные объекты.

В настоящее время подготовлен проект реконструкции излюбленного места отдыха мотовилихинцев — сквера им. Розалии Землячки. Проект предусматривает восстановление фонтана, благоустройство территории сквера, установку детских и спортивных площадок, организацию зон отдыха.

Среди вопросов, поступивших от жителей Свердловского района, — проблема разрушающихся фасадов зданий центральных улиц, являющихся «визитными карточками» города: Комсомольский проспект, ул. Куйбышева, ул. Сибирская и т.д. Глава региона заверил, что эта проблема будет решаться комплексно и затронет не только ремонт фасадов, приводить в порядок необходимо будет всё пространство улиц — дороги, рекламные конструкции, несанкционированные торговые места и пр.

Также на встрече был поднят вопрос ремонта пермского цирка. Максим Решетников отметил, что это федеральное учреждение. С руководством пермского цирка достигнута договорённость о капитальном ремонте здания, который начнётся в следующем году.

Следующая встреча Максима Решетникова с активом «Единой России» Пермского и Добрянского районов состоится в посёлке Гамово 23 мая.

Николай Дёмкин, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края:

— За те сто с небольших дней, что Максим Решетников занимает пост главы региона, в крае уже удалось сделать немало. Глава региона смог быстро и досконально погрузиться в проблемы Прикамья. Надо понимать, что встречи с активом «Единой России» нужны не только для того, чтобы выполнить условия праймериз по отбору партийного кандидата на выборах в губернаторы региона. На основе встреч и вопросов, которые обсуждают на встречах, формируется программа Максима Решетникова.

Андрей Каячев, секретарь первичного отделения «Единой России» Мотовилихинского района Перми, заведующий отделением лучевой диагностики ГДКП №1:

— Сегодняшняя встреча оказалась очень насыщенной: Максим Решетников рассказал о направлениях развития Пермского края в целом и о реализации конкретных проектов, строительстве тех или иных объектов. Важно, что у главы региона есть перспективный план на поступательное улучшение жизни земляков. Для себя, конечно, отметил реализацию задач в сфере здравоохранения — моей профессиональной деятельности. Об этих планах расскажу коллегам, друзьям и знакомым. Уверенность в их реализации есть.

Перед началом мероприятия в Мотовилихинском районе Перми секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Николай Дёмкин вручил благодарственные письма партийцам Мотовилихинского, Свердловского и Орджоникидзевского районов за добросовестный труд и высокие результаты на выборах в 2016 году.

Благодарственные письма вручены секретарю первичного отделения «Единой России» Мотовилихинского района Андрею Каячеву, секретарю первичного отделения «Единой России» Мотовилихинского района Антонине Тухфятулловой, руководителю местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Мотовилихинского района Таслиме Ягафаровой, секретарю первичного отделения «Единой России» Орджоникидзевского района Валерию Петренко, секретарю первичного отделения «Единой России» Орджоникидзевского района Зухре Хафизовой, секретарю первичного отделения «Единой России» Свердловского района Михаилу Калиновскому, секретарю первичного отделения «Единой России» Свердловского района Валентине Гильгенберг и руководителю местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Свердловского района Светлане Баяндиной.

Источник — пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» в Пермском крае