Глава администрации Кировского района Евгений Гилев избавился от приставки и. о.

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Во вторник, 23 мая, на заседании Пермской гордумы глава администрации Перми Дмитрий Самойлов представил депутатам нового главу Кировского района — Евгения Гилева, который ранее работал исполняющим обязанности.

Как пояснил Дмитрий Самойлов, до назначения Евгения Гилева он проконсультировался по этому вопросу с депутатами Кировского района.

Также глава Перми пояснил, что на сегодняшний день это не все кадровые перестановки — в ближайшее время должен быть назначен глава Свердловского района Перми.

Отметим, администрацией Свердловского района в статусе и.о. сегодня руководит Василий Пастух.

«Новый компаньон»