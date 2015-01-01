Оборот общепита в Прикамье снизился за год на 11,5%
Как сообщает Пермьстат, в январе-апреле 2017 года оборот общественного питания сложился в сумме 7 млрд 181 млн руб., что, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ниже на 11,5%.
При этом снижение наблюдается не только в сфере общепита, но и в розничной торговле, где сокращение составило 4,4%. Наибольшее снижение наблюдается в сфере непродовольственных товаров (5,2%), меньшее - продовольственных (3,5%).
«Новый компаньон»
Продам земельные участки (15 км. от Закамска — 25 минут от центра города)
Деревня Хухрята, Краснокамского района (рядом с коттеджным поселком «Изумруд»).
4 отмежеванных земельных участка под дачное строительство площадью по 10 соток каждый. Цена 13 т.р. за сотку.
При покупке 4 участков цена 11 т.р. за сотку.
Собственник.