Оборот общепита в Прикамье снизился за год на 11,5%

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Как сообщает Пермьстат, в январе-апреле 2017 года оборот общественного питания сложился в сумме 7 млрд 181 млн руб., что, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ниже на 11,5%.

При этом снижение наблюдается не только в сфере общепита, но и в розничной торговле, где сокращение составило 4,4%. Наибольшее снижение наблюдается в сфере непродовольственных товаров (5,2%), меньшее - продовольственных (3,5%).

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