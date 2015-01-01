После смертельного ДТП с рейсовым автобусом полицейские проводят проверку

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Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, 21 мая около 13 часов на автодороге Краснокамск-Стряпунята произошла авария. Рейсовый автобус «КАВЗ» двигался из Краснокамска в сторону деревни Кормильцы.

Предварительно известно, что 53-летний водитель не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В момент аварии в салоне находились 10 пассажиров. Предварительно, один из пассажиров погиб, двое госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка.

«Новый компаньон»

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