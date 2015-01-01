Бывший заместитель начальника департамента земельных отношений предстанет перед судом

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В следственном отделе по Мотовилихинскому району Перми СУ СК РФ по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника департамента земельных отношений Павла Пахунова.

Он обвиняется в покушении на получение взятки в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в 2016 году обвиняемый предложил индивидуальному предпринимателю помочь решить вопрос о предоставлении земельного участка. В дальнейшем чиновник выдвинул требование о передаче взятки в виде денег через посредника за решение земельного вопроса. Предприниматель об этом сообщил в правоохранительные органы, в связи с чем все последующие действия происходили под контролем.

Днём 15 февраля 2017 года бизнесмен передал чиновнику взятку в сумме 525 тыс. руб., В этот же день чиновник был задержан.

Уголовное дело направлено в суд.

«Новый компаньон»