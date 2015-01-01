Пленарка краевого заксобрания из-за поправок о выборах состоится 8 июня

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Пленарное заседание краевого заксобрания перенесли на 8 июня в связи с тем, что ожидаются изменения в федеральном законодательстве. Депутаты Госдумы рассмотрят во втором чтении проект федерального закона №114619-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вводит новый механизм реализации избирательного права граждан, которое при проведении выборов будут находиться вне места своего жительства.

Пока эти нововедения не вступили в силу, депутаты краевого заксобрания не смогут рассмотреть постановление о назначении выборов.

Все эти вопросы будут рассмотрены 8 июня.