Конференция «Единой России» перенесена на 13 июня

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Как стало известно «Новому компаньону», региональная конференция «Единой России», где пройдут праймериз и будет выбран кандидат в губернаторы от партии, состоится не 5 июня, как это планировалось ранее, а 13 июня.

Напомним, на конференции регионального отделения «Единой России» будут присутствовать члены политсовета, региональной контрольной комиссии, а также делегаты от местных отделений «Единой России». Всего в мероприятии примут участие порядка 200 человек. В праймериз по выборам губернатора будут участвовать врио губернатора Пермского края Максим Решетников и Сергей Клепцин.