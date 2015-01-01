Начальником пермского департамента земельных отношений назначена Ольга Немирова

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Глава Перми Дмитрий Самойлов подписал распоряжение о назначении начальником департамента земельных отношений администрации Перми Ольги Немировой. Она приступит к своим обязанностям с 22 мая.

Ольга Немирова работает в городской администрации с 2010 года. Сначала была заместителем начальника архитектурно-планировочного управления, затем первым заместителем начальника департамента градостроительства и архитектуры и заместителем начальника департамента градостроительства и архитектуры.

«Новый компаньон»