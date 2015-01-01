Руководителем КРПК назначен Дмитрий Ильин

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Дмитрий Ильин, ранее занимавший должность заместителя сити-менеджера инновационного центра «Сколково», назначен новым руководителем АО «Корпорация развития Пермского края».

Напомним, в период между отставкой прежнего руководителя Владислава Черанева и назначением Ильина, КРПК возглавлял председатель совета директоров КРПК Геннадий Тушнолобов.

Как отметил и.о. заместителя председателя правительства-министр строительства и ЖКХ Пермского края Михаил Сюткин, задача нового руководителя заключается в обеспечении эффективного использования средств при реализации приоритетных краевых инвестиционных проектов. В первую очередь, это касается переселения граждан из аварийного жилья Березников, строительства нового аэропорта и других задач.