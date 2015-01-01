Усть-Яйвинский и Половодовский участки будут введены в строй по плану

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Как сообщает пресс-служба ПАО «Уралкалий», сроки ввода в эксплуатацию Усть-Яйвинского и Половодовского участков не изменены.

Все работы по строительству новых рудников ведутся в соответствии с графиками, утверждёнными советом директоров предприятия, и никаких решений по изменению сроков реализации проектов компания не принимала.

«Запуск рудника на Усть-Яйвинском участке и начало добычи руды запланированы на 2020 год. Компания подтверждает свои планы по увеличению производственных мощностей до 14,4 млн тонн год в 2020 году с нынешних 13,1 млн тонн в год в 2017 году», — пояснили в «Уралкалии».

Напомним, накануне, 18 мая, «Интерфакс» со ссылкой на презентацию компании для инвесторов сообщил, что «Уралкалий» сдвинул срок ввода Усть-Яйвинского месторождения мощностью 2,5 млн тонн хлоркалия в год на 2022 год. На текущий момент проект якобы реализован на 40%: завершена проходка стволов, ведется крепление стволов бетоном, продолжается строительство объектов поверхностного комплекса и электроснабжения. Другой greenfield — Половодовский участок может быть запущен не ранее 2025 года. Проект перенесён в связи с падением цен на калий.

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