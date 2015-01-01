В филармонии вспомнят создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия

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24 мая в 14.00 в День славянской письменности и культуры на площади перед ДК Солдатова состоится грандиозное событие — Фестиваль хоров, в котором примет участие не одна тысяча исполнителей!

Организатором уникальной акции выступила Пермская краевая филармония при поддержке министерства культуры Пермского края.

Сначала большой соборный коллектив, состоящий из Уральского государственного камерного хора Пермской филармонии (художественный руководитель — В.А. Новик), хора Пермского академического театра им. П.И. Чайковского (главный хормейстер — В.А. Полонский), хора юношей хоровой школы «Хоровая капелла мальчиков» (художественный руководитель — Д.А. Батин), Академического хора Пермского государственного института культуры (руководитель — Т.В. Иванова), женского академического хора Пермского государственного педагогического университета (руководитель — Л.А. Петрова), камерного хора «Лик» Пермского государственного педагогического университета (руководитель — О.Л. Лифанова), хора хорового отделения Пермского музыкального колледжа (руководитель — Л.А. Юркова), хора студентов Пермского государственного научно-исследовательского университета (руководитель — П.В. Юрков) и оркестра Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского (руководитель и дирижёр — В.И. Платонов), исполнит три произведения Георгия Свиридова — «Время, вперёд!», «Весеннюю кантату» и «Поэму памяти Сергея Есенина».

Затем на авансцену выйдет большой Детский сводный хор, в состав которого войдёт тысяча детей со всего Пермского края! Это сводный хор хоровой школы «Хоровая капелла мальчиков» (хормейстеры — Д.С. Клюкач, Л.А. Юркова, Е.В. Ворохобко, Т.В. Абуро-Руденко), образцовый детский коллектив — концертный хор «Вдохновение» и хор младших классов «Журавушка» ДМШ №6 (руководитель — М.П. Коваль), хор мальчиков ДМШ №6 (руководитель — Л.Н. Сулейманова), хор «Весна» дворца детского (юношеского) творчества и Гимназии №11 им. С. Дягилева (руководитель — А.А. Сальникова), хор «Родничок» ДШИ №13 (руководитель — М.В. Никитина), хор старших классов «Рапсодия» ДШИ №7 (руководитель — О.М. Щекина), хор мальчиков «Фантазёры» ДШИ №7 (руководитель — Э.М. Оганесян), хор православной духовной музыки «Рождественские звёздочки» ДМШ №3 (руководитель — О.И. Куприянова), хор старших классов «Карусель» ДМШ №3 (руководитель — О.П. Селина). Дети исполнят знаменитые песни советских композиторов. К примеру, «С чего начинается Родина?» Баснера и «Солнечный круг» Островского.

Вход на Фестиваль хоров свободный.

По сообщению пресс-службы Пермской краевой филармонии

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