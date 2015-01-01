Индекс промпроизводства в Прикамье за месяц снизился на 11,9%

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Индекс промышленного производства в Пермском крае за январь-апрель 2017 года, по сравнению с предыдущим периодом прошлого года, увеличился на 2,5%. Наибольший рост индекса наблюдается в сфере обрабатывающих производств (2,8%), обеспечения электричеством, газом (10,3%) и водоснабжения (15,7%).

По данным Пермьстата, за четыре месяца этого года в регионе было отгружено продукции, выполнено работ и услуг на 432, 576 млрд руб. , в том числе по добыче полезных ископаемых (на 90 млрд 327 млн руб.), обрабатывающим производствам (289 млрд 710 млн руб.), обеспечения электроэнергией газом и паром (45 млрд 705 млн руб.), водоснабжению (6 млрд 832 млн руб.).

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