В Пермском крае за три года построят 14 медучреждений

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Глава Пермского края Максим Решетников посетил краевую детскую клиническую больницу, которая отмечает 60-летний юбилей. Вместе с главным врачом учреждения Дмитрием Антоновым он осмотрел отделение хирургической анестезиологии-реанимации, операционное и другие отделения, ознакомился с современным оборудованием, позволяющим оказывать детям самую современную высокотехнологическую медицинскую помощь.

В лекционном зале больницы состоялась встреча с её коллективом и главными врачами детских учреждений здравоохранения Перми.

Глава региона поздравил руководство и персонал краевой детской клинической больницы с юбилейной датой и вручил благодарственные письма заслуженным сотрудникам.

Затем Максим Решетников представил медицинскому сообществу свою программу действий по повышению доступности и качества медицинской помощи населению.

«Развитие здравоохранения больше всего беспокоит жителей края. Для меня важно обсудить с вами как с экспертами волнующие вас вопросы, чтобы получить обратную связь, услышать — на что ещё нужно обратить внимание», — отметил глава Прикамья.

Большой интерес у собравшихся вызвали планы по строительству новых больниц и поликлиник. В 2017-2019 годы в крае предполагается возвести 14 медучреждений, причём семь из них — детских. Пять новых детских поликлиник появятся в Перми, по одной — в Соликамске и Кудымкаре. Для всех детских учреждений уже определены земельные участки. Также в этом году предусмотрен капитальный ремонт семи детских учреждений в регионе на общую сумму около 27 млн руб.

Особое внимание глава региона уделил решению задачи дефицита «узких специалистов». По словам Максима Решетникова, будет продолжена работа в формате «выездных поликлиник». Цель проекта, в котором активно участвуют врачи краевой детской клинической больницы, — совершенствование медицинской помощи жителям отдалённых территорий края.

Одновременно, по мнению главы Прикамья, должна наладиться система обеспечения больниц как терапевтами и врачами общей практики, так и узкими специалистами.

Начиная с этого года, в крае реализуется проект «Целевая ординатура». Ежегодно за счёт краевого бюджета будет дополнительно обучаться по конкретной специальности и для конкретных территорий порядка 50 врачей.

Дмитрий Антонов, главный врач краевой детской клинической больницы:

— Считаю, что встреча была продуктивной. Глава региона чётко озвучил задачи, которые необходимо решать, но главное — обозначил шаги, которые предпринимаются для их решения, в том числе, по строительству поликлиник. По своей работе мы видим, что в ряде случаев приходится подменять амбулаторную помощь, которая в достаточном объёме была не оказана в поликлиниках. Это не совсем правильно. Уверен, что строительство новых детских поликлиник, обеспеченность больниц кадрами и оборудованием поможет улучшить доступность медицинской помощи и в целом оздоровит работу системы здравоохранения.

Источник — администрация губернатора Пермского края